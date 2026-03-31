Incubo Italia: azzurri ko ai rigori in Bosnia, siamo ancora fuori dal Mondiale

La lotteria dei calci di rigore è fatale all’Italia che perde in Bosnia dagli undici metri ed è fuori dalla fase finale del Mondiale per la terza volta consecutiva.

Un autentico dramma sportivo, per la nazionale quattro volte campione del mondo che nella finale playoff a Zenica è passata in vantaggio con un gran gol di Kean al 15′ ma nel finale di primo tempo è costretta in dieci dall’espulsione del piadenese Bastoni.

Una tegola pesantissima sul resto della partita, nonostante gli azzurri riescano a costruire occasioni clamorose con Kean ed Esposito per raddoppiare il vantaggio.

Il pareggio della Bosnia è una beffa che arriva in mischia al 79′ con Tabakovic, dopo un autentico assedio.

Si va ai supplementari, tra nervosismo ed episodi dubbi. Non bastano 120′. Servono i calci di rigore.

Dal dischetto è un crescendo locale: l’Italia sbaglia con Esposito e Cristante, la Bosnia è perfetta e chiude 5-2 nel delirio di Zenica.

Per gli azzurri è un disastro epocale: per almeno 16 anni il tricolore non sventolerà ad un Mondiale di Calcio.

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