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Incubo Italia: azzurri ko ai rigori in Bosnia, siamo ancora fuori dal Mondiale

Per la terza volta consecutiva la nazionale non si qualifica alla fase finale della Coppa del Mondo. Decisivi l'espulsione di Bastoni e i penalty falliti da Esposito e Cristante

Dzeko sovrasta Cristante (foto Nazionale Italiana di Calcio)

La lotteria dei calci di rigore è fatale all’Italia che perde in Bosnia dagli undici metri ed è fuori dalla fase finale del Mondiale per la terza volta consecutiva.

Un autentico dramma sportivo, per la nazionale quattro volte campione del mondo che nella finale playoff a Zenica è passata in vantaggio con un gran gol di Kean al 15′ ma nel finale di primo tempo è costretta in dieci dall’espulsione del piadenese Bastoni.

Una tegola pesantissima sul resto della partita, nonostante gli azzurri riescano a costruire occasioni clamorose con Kean ed Esposito per raddoppiare il vantaggio.

Il pareggio della Bosnia è una beffa che arriva in mischia al 79′ con Tabakovic, dopo un autentico assedio.

Si va ai supplementari, tra nervosismo ed episodi dubbi. Non bastano 120′. Servono i calci di rigore.

Dal dischetto è un crescendo locale: l’Italia sbaglia con Esposito e Cristante, la Bosnia è perfetta e chiude 5-2 nel delirio di Zenica.

Per gli azzurri è un disastro epocale: per almeno 16 anni il tricolore non sventolerà ad un Mondiale di Calcio.

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