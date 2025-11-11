L’amministrazione comunale ha affidato i lavori per la sistemazione della facciata della scuola media Vida, in via San Lorenzo, dove da mesi, sul lato principale, sono state installate le impalcature per proteggere il marciapiede, creando una sorta di passerella pedonale.

Grazie alle ultime variazioni di bilancio sono stati trovati i fondi, circa 200 mila euro, per approvare il progetto esecutivo e procedere con l’affidamento. Ad eseguire i lavori sarà un’impresa bresciana, la Italactive di Gavardo, che ha presentato un ribasso del 2%, dopo che una prima richiesta di offerte da parte dell’ente non aveva avuto riscontri.

L’intervento, approvato dalla Soprintendenza, sarà di restauro e risanamento conservativo dell’intonaco utilizzando materiale compatibile a quello esistente, per dimensioni, tipologia, grana e finitura.

Perticolare attenzione verrà riservata allo scalone d’ingresso e agli elementi decorativi della facciata quali fasce marcapiano e lesene.

Il palazzo che ospita la media Vida era stato ristrutturato nella seconda metà del Novecento, ma ha una lunga storia alle spalle, visto che questa zona di Cremona era già abitata in epoca romana repubblicana: nel I secolo a.C., infatti, vi sorgeva una necropoli, posta lungo il margine meridionale di quello che era il tratto urbano di via Postumia.

Nelle sue adiacenze, dove oggi hanno sede il museo archelogico di san Lorenzo e la sede dell’Arci, sorgeva un monastero di cui rimane un’importante traccia proprio al confine con la scuola: l’orto botanico sopraelevato, che si vede da via 20 settembre e su cui anni fa il Comune aveva espresso interesse per una sua valorizzazione. Che purtroppo è rimasta lettera morta.

“Relativamente all’area in cui è situato l’immobile oggetto d’intervento – si legge nella relazione tecnica – nella cartografia del catasto teresiano del 1751 figurano alcuni edifici che risultano registrati come basilica e luoghi di culto, e costituenti parte di un piccolo borgo situato in contrada S. Lorenzo, a circa novecento metri dalle mura della città”.

