Ultime News

14 Nov 2025 Colpì il vice questore al comizio:
resistenza. Condannata la no vax
14 Nov 2025 Campus di Santa Monica, open day
lauree triennali e magistrali
14 Nov 2025 Direzione cittadina Pd, progetti e
sfide per un'amministrazione attiva
14 Nov 2025 Ultimo weekend di emozioni
alla Festa del Torrone
14 Nov 2025 Lirica, torna concorso internazionale
"Cappuccilli, Patané, Respighi"
Video Pillole

Aeroporto di Palermo, voli in aumento per la stagione invernale

PALERMO (ITALPRESS) – Diciannove destinazioni domestiche e 26 internazionali, 13 paesi collegati da 14 compagnie aeree. È la nuova stagione invernale dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo, presentata da Gesap, che può contare su un aumento dei voli e su una maggiore offerta di posti disponibili. L’amministratore delegato Gianfranco Battisti, a margine della presentazione della stagione invernale, ha fatto il punto sul piano industriale.

col/sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...