Continua il viaggio di Cremona allo Specchio, la ricerca promossa dal nostro gruppo editoriale in collaborazione con la Prefettura di Cremona e con la partecipazione di A2A. Popolazione, dinamica demografica, economia e lavoro, tenore di vita, servizi, commercio, ambiente, tempo libero e socialità: gli ambiti trattati nella ricerca saranno al centro della nuova puntata de “La Piazza”, il talk di CR1 condotto da Giovanni Palisto in onda stasera alle 21:00.

Diversi gli ospiti in studio per affrontare le varie tematiche. Ci saranno i primi cittadini del territorio: Andrea Virgilio, Fabio Bergamaschi e Filippo Bongiovanni, rispettivamente Sindaci di Cremona, Crema e Casalmaggiore. Ancora, Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona e Giandomenico Auricchio, Presidente della Camera Commercio di Cremona-Mantova-Pavia e di Unioncamere Lombardia. A commentare i dati anche Elio Montanari, autore della ricerca, e Lorenzo Giussani, Direttore Strategy and Growth di A2A.

Appuntamento quindi a stasera (mercoledì), alle 21:00 sul canale 19, con “La Piazza”. È possibile seguire la trasmissione anche sul sito cr1.it in diretta streaming.

