Per la prima volta la Commissione Territorio ha incontrato il Duc, il Distretto Urbano del Commercio. Nel corso della seduta l’assessore Luca Zanacchi ha annunciato l’arrivo di un city manager.

“Vogliamo arrivare, anche sulla base di uno studio effettuato nel 2023 e nel 2024 dall’Università Cattolica, ad avere un soggetto terzo che possa gestire il Duc, e che sia quindi in grado di intercettare risorse pubbliche e private, per sviluppare varie iniziative.

Alcune di queste potrebbero essere quelle già consolidate, come i tanti eventi, ma l’obiettivo è che il Duc abbia una direzione chiara e condivisa con tutti i soggetti che compongono il tavolo, così da sostenere il commercio nel nostro centro storico”.

Durante l’incontro si è parlato anche della desertificazione commerciale e dei canoni di affitto troppo elevati, diventati ormai insostenibili per molte attività, soprattutto per i giovani che vorrebbero aprire nuovi negozi.

“Il Comune però non può intervenire nei rapporti tra privati” ha detto ancora Zanacchi. “Oggi abbiamo poco più di 630 negozi aperti e circa una settantina di vetrine sfitte. Oltre alla moral suasion e al tentativo di tessere relazioni con i proprietari, l’amministrazione non può interferire nelle dinamiche del libero mercato”.

Per quanto riguarda la nuova ordinanza sulla Ztl, l’assessore ha spiegato che non è ancora pronta: si stanno completando tutti i passaggi necessari e, ha annunciato, “si partirà in primavera”.

Silvia Galli

