Cronaca
Offerte di lavoro: le opportunità
dei Centri per l'Impiego
Questa settimana sono attive 89 offerte di lavoro nel Centro per l’Impiego di Cremona, 22 a Crema, 26 a Soresina, 12 a Casalmaggiore. Per candidarsi ad un’offerta di lavoro verificare prima il possesso dei requisiti previsti. Bisogna poi presentare la propria candidatura consegnando il Curriculum Vitae personalmente oppure inviandolo
via e-mail all’indirizzo del Centro per l’Impiego che ha esposto l’offerta specificando nell’oggetto i codici di riferimento.
SCARICA QUI LE OFFERTE DI LAVORO DEI 4 CPI PROVINCIALI
LINK DIRETTO ALLA PAGINA DEI CPI
© Riproduzione riservata