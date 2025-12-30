Funivia Macugnaga, evacuate le 94 persone bloccate in quota

TORINO (ITALPRESS) – A fronte dell’incidente che ha coinvolto le due cabine della funivia Al Moro e del conseguente fermo dell’impianto, i vigili del fuoco hanno completato l’evacuazione delle persone rimaste bloccate a 2.800 metri di quota del Passo del Moro (VB): a bordo degli elicotteri Drago 166 e Drago 61, 94 persone sono state trasportate al sicuro a valle.

Fonte video: Vigili del Fuoco