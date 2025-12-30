Ultime News

30 Dic 2025 Per Fondazione Città di Cremona
un futuro da ente del Terzo Settore
30 Dic 2025 Investimenti in agricoltura,
finanziati 12 progetti per 14 milioni
30 Dic 2025 Liceo Manin, via l'impalcatura:
ecco la facciata rinnovata
30 Dic 2025 Sfratto disabile case Aler,
ordine del giorno della maggioranza
30 Dic 2025 Soncino, Piloni visita museo della
Stampa: "Patrimonio da valorizzare"
Per il mercato globale del trasporto aereo di merci segnali contrastanti

ROMA (ITALPRESS) – Il mercato globale del trasporto aereo di merci mostra segnali contrastanti in vista dell’inizio del 2026. Secondo l’ultimo aggiornamento di DHL, la domanda ha continuato a crescere nell’ultimo trimestre del 2025, ma lo slancio si sta attenuando. Il tonnellaggio globale è aumentato del 4% su base annua fino a ottobre, con una crescita stabile rispetto a settembre, indicando un ritmo più misurato dopo i forti guadagni precedenti. A trainare il settore sono principalmente le spedizioni di e-commerce, l’hardware tecnologico legato all’intelligenza artificiale e all’infrastruttura cloud, oltre ai beni industriali che richiedono tempi di consegna rapidi. I flussi più consistenti provengono dal Sud-est asiatico, dalla Cina e da Taiwan. Sul fronte dell’offerta, la situazione è più critica. La capacità globale è diminuita del 2% su base annua a novembre 2025, con cali a doppia cifra nella disponibilità di cargo dedicati. La capacità di stiva dei voli passeggeri ha fornito solo un sollievo parziale, insufficiente a compensare completamente la carenza.
