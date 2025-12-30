Ultime News

30 Dic 2025 Liceo Manin, via l'impalcatura:
ecco la facciata rinnovata
30 Dic 2025 Sfratto disabile case Aler,
ordine del giorno della maggioranza
30 Dic 2025 Soncino, Piloni visita museo della
Stampa: "Patrimonio da valorizzare"
30 Dic 2025 Lavoro, 113 offerte attive
nei Centri per l'impiego
30 Dic 2025 Virgilio: “Niente rimpasto, nel 2026
focus su giovani, verde e cultura”
Tg Economia – 30/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Via libera definitivo alla manovra da 22 miliardi
– Per il mercato globale del trasporto aereo di merci segnali contrastanti
– Firmato il nuovo contratto della scuola, 144 euro in più al mese per i docenti
