30 Dic 2025 Per Fondazione Città di Cremona
un futuro da ente del Terzo Settore
30 Dic 2025 Investimenti in agricoltura,
finanziati 12 progetti per 14 milioni
30 Dic 2025 Liceo Manin, via l'impalcatura:
ecco la facciata rinnovata
30 Dic 2025 Sfratto disabile case Aler,
ordine del giorno della maggioranza
30 Dic 2025 Soncino, Piloni visita museo della
Stampa: "Patrimonio da valorizzare"
Tg News – 30/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manovra, dalla Camera il sì definitivo tra proteste
– Incidente funivia Macugnaga, 4 feriti, 100 evacuati
– Guasto elettrico nel tunnel della Manica, treni in tilt
– Diffuse immagini per identificare donna morta a Milano
– Bimbo cade da balcone ad Arezzo, è grave
– Zelensky apre a un compromesso sul Donbass
– Cnel, 630mila giovani italiani emigrati tra 2011 e 2024
– Approvata Legge di Bilancio 2026, soddisfatti Meloni e Giorgetti
– Previsioni 3B Meteo 31 Dicembre
