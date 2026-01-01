Sono entrambi nati prematuri l’ultimo bambino del 2025 e il primo del 2026 all’Ospedale di Cremona:, due storie diverse che si incontrano nel passaggio simbolico tra un anno che si chiude e uno che inizia, grazie al lavoro silenzioso ma fondamentale del personale sanitario.

Entrambi i piccoli, che ora sono nelle incubatrici della Tin (Terapia intensiva neonatale) al pian terreno del nosocomio, sono fortunatamente in ottima salute.

A inaugurare il 2026 è stato Eniola Elliot Gift, venuto alla luce l’1 gennaio. La mamma è Joy Daniel, 32enne di origine nigeriana, residente a Sospiro e operaia a Desenzano del Garda. Il papà, Taiye Gift, 29 anni, lavora invece in un’azienda del Cremonese.

Il bambino, nata alla 34esima settimana, è il terzo figlio della coppia. Il primogenito, di 15 anni, vive in Africa con i nonni, mentre il secondo figlio ha un anno e nove mesi ed è con loro in Italia. Un nuovo arrivo che completa una famiglia già numerosa e che ha vissuto con apprensione, ma anche con grande fiducia, queste ultime ore.

A chiudere il 2025, il 31 dicembre, è stata invece Nina Ghezzi, anche lei nata prematuramente, con circa un mese di anticipo. La piccola è figlia di Juan Carlos Ghezzi, 46 anni, e Kirbj Gorno, 36 anni, residenti a Trigolo.

Per la coppia si tratta addirittura della quinta figlia: gli altri quattro bambini hanno 11, 10, 6 e 2 anni. Il parto è avvenuto con un cesareo programmato in precedenza.

I genitori sono titolari di un centro di fisioterapia a Crema e hanno accolto la nascita di Nina come un dono prezioso, nonostante la prematurità.

Fondamentale è stato il lavoro delle équipe che si sono alternate tra la notte di San Silvestro e il giorno di Capodanno. Il 31 dicembre hanno seguito il parto l’ostetrica Sylvie Fanti, il dottor Mattia Gualdi e la dottoressa Sara Tedeschi. Il 1° gennaio, invece, erano presenti l’ostetrica Elisa Cornetti e la dottoressa Greta Riceputi.

Il 2025 si chiude così con 1.070 nati all’Ospedale di Cremona, una trentina in meno rispetto all’anno precedente, segno di una tendenza di calo delle nascite che sembra non arrestarsi.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata