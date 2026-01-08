Arriva in un teatro Ponchielli sold out la commedia scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che vede sul palcoscenico Gianmarco Saurino nel ruolo di Andrea e Anna Valle che interpreta Laura, che da sposa bambina di uno scrittore, ora vedova, intreccia una relazione con Andrea, un uomo sfrontato e incolto, molto più giovane di lei.

E’ la protagonista Anna Valle a descrivere il suo personaggio: “Laura è una donna elegante, dell’alta borghesia, è un’ intellettuale, una scrittrice, però non è detto che una donna elegante e nobile non possa essere spregiudicata. È spregiudicata nel pensiero soprattutto, ma anche nelle cose che fa. E’ una donna libera, che non chiede scusa per quello che desidera e nel caso di “Scandalo” desidera un ragazzo più giovane. Ma non solo, vuole anche insegnare e tastare il terreno delle persone che le sono intorno, della borghesia, degli intellettuali che vivono nella sua vita, nella sua quotidianità, che pensano di non essere bigotti o di non avere pregiudizi, invece li hanno”.

Un testo di grande attualità che non parla solo della differenza d’età in una relazione tra uomo-donna, ma anche di desiderio femminile maschile e dei pregiudizi conseguenti.

“ Proprio così, oltre al fatto della grande differenza d’età, perché ci sono poco più di vent’anni di differenza fra Laura, il mio personaggio, e Andrea, il personaggio di Gianmarco Saurino, in mezzo c’è anche il desiderio sessuale femminile che spesso imbarazza, a differenza di quello maschile che invece deve essere dato per scontato”.

Tanti progetti che aspettano Anna Valle nel 2026.

“Dopo ‘Scandalo’ – conclude l’attrice – ci sarà un giallo uscirà su Canale 5 entro la primavera con Daniele Pecci, diretto da Fabrizio Costa; poi avremo probabilmente una ripresa dello spettacolo Scandalo, quindi saremo ancora in tour fino alla fine di quest’anni”.

