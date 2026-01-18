La Coppa Davis e la Billie Jean King Cup sono state ammirate a Cremona, al Cral di via Postumia, in occasione degli “Oscar del tennis e del padel cremonese”, cerimonia di premiazione dei migliori atleti e squadre del nostro territorio nella stagione agonistica appena terminata.

Riccardo Manfredi, delegato provinciale della FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), ha lavorato per mesi per riuscire a portare nella città del Torrazzo i due prestigiosi trofei conquistati dalla Nazionale italiana di tennis maschile e femminile. “Il movimento del Cremonese sia nel tennis che nel padel sta crescendo in maniera esponenziale sempre grazie a tutto il movimento e l’energia che la Federazione Italiana Tennis e Padel mette in gioco a Cremona. Nella stagione 2025 la nostra provincia ha organizzato ben 101 tornei”.

Presente come guest star Carlos Bernardes, decano dei giudici di sedia, ex giudice arbitro brasiliano oggi in pensione, una istituzione nel mondo del tennis. “Ciò che mi manca di più – confida Bernardes – tutti i giocatori, i compagni di lavoro, i posti che ho visitato, questo mi manca tanto. Ho viaggiato per il mondo per 40 anni”.

SB

