21 Gen 2026 Anziana morta in pronto soccorso
Assolti medico e infermiera
21 Gen 2026 Si finsero carabinieri per rubare
in casa: condannati due napoletani
21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
A New York funerali di Rocco Commisso, tifosi viola commossi “Un gigante”

NEW YORK (ITALPRESS) – A New York l’ultimo saluto a Rocco Commisso, presidente della Fiorentina scomparso all’età di 76 anni. La cerimonia funebre si è svolta alla St. Patrick’s Cathedral, sulla Fifth Avenue: oltre alla famiglia, a partire dalla moglie Catherine ed i figli Marisa e Joseph, hanno partecipato anche i vertici dell’azienda di sua proprietà, la Mediacom, una delegazione della Fiorentina, la sindaca di Firenze, Sara Funaro, ed anche alcuni amici e tifosi viola.

