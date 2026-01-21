A novembre la crescita dell’edilizia rallenta





ROMA (ITALPRESS) – A novembre 2025 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni diminuisca dell’1,2% rispetto a ottobre. Nella media del trimestre settembre-novembre 2025 c’è invece un aumento dell’1,3% nel confronto con quello precedente. Su base annua, sia l’indice grezzo sia l’indice corretto per gli effetti di calendario registrano un incremento del 3,2%. Segno più anche nella media dei primi undici mesi del 2025. La flessione su base mensile di novembre arriva la crescita di settembre e ottobre, mentre l’Istat sottolinea che per l’indice corretto per gli effetti di calendario, nel confronto su base annua, si conferma l’andamento positivo iniziato nel gennaio del 2025.

