Video Pillole
Groenlandia, Tarquinio “L’Unione Europea deve dimostrare solidarietà”
STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “I trattati dell’Unione europea sono molto chiari riguardo ai doveri degli Stati membri di solidarietà verso gli Stati partner, persino più chiari di quelli previsti dai trattati della Nato”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Marco Tarquinio, a margine della sessione plenaria a Strasburgo, intervenendo sulla questione Groenlandia.
© Riproduzione riservata