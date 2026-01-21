Ultime News

21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
21 Gen 2026 Boccaccino al Museo Diocesano:
un successo di pubblico e critica
21 Gen 2026 Atti sessuali su bimbo: condanna
a due anni per il vicino di casa
Video Pillole

Groenlandia, Tarquinio “L’Unione Europea deve dimostrare solidarietà”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “I trattati dell’Unione europea sono molto chiari riguardo ai doveri degli Stati membri di solidarietà verso gli Stati partner, persino più chiari di quelli previsti dai trattati della Nato”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato del Partito Democratico Marco Tarquinio, a margine della sessione plenaria a Strasburgo, intervenendo sulla questione Groenlandia.


