Ultime News

21 Gen 2026 Anziana morta in pronto soccorso
Assolti medico e infermiera
21 Gen 2026 Si finsero carabinieri per rubare
in casa: condannati due napoletani
21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
Video Pillole

Il 14enne scomparso nel Veronese riaffidato alla madre, l’abbraccio commovente

MILANO (ITALPRESS) – Sta bene ed è stato riaffidato alla madre il 14enne scomparso nel veronese e ritrovato questa mattina a Milano. A confermarlo è stata la dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano, Serafina di Vuolo, nel corso di una conferenza stampa tenuta in Questura. “L’incontro con la madre è stato molto emozionante, commovente. La madre era felicissima e anche lui era felice di poterla riabbracciare”, ha riferito di Vuolo. xp9/vbo/mca2
Fonte video: Polizia di Stato

