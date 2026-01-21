Incendio in una palazzina a Brescia, le immagini

BRESCIA (ITALPRESS) – Incendio in una palazzina di 4 piani in via Dalmazia a Brescia. Il fumo si è rapidamente diffuso nei vani appartamenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i mezzi di soccorso. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per controlli ma al momento nessuno risulta ricoverato. Da accertare le origini del rogo.

Fonte video: Marco Bencivenga