21 Gen 2026 Furti al Boschetto, già iniziata
installazione nuove telecamere
21 Gen 2026 Furti al Boschetto, La Sala:
"Necessario unire le forze"
21 Gen 2026 Stagno Lombardo e Cicognolo:
trasferito il medico di famiglia
21 Gen 2026 Via del Giordano: in 13 anni
traffico calato del 27%
21 Gen 2026 Nessun abuso su bimba di 6 anni:
assolti i due amici di famiglia
Incendio in una palazzina a Brescia, le immagini

BRESCIA (ITALPRESS) – Incendio in una palazzina di 4 piani in via Dalmazia a Brescia. Il fumo si è rapidamente diffuso nei vani appartamenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i mezzi di soccorso. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per controlli ma al momento nessuno risulta ricoverato. Da accertare le origini del rogo.

pc/mca2
Fonte video: Marco Bencivenga

© Riproduzione riservata
