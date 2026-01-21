Ultime News

21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
21 Gen 2026 Boccaccino al Museo Diocesano:
un successo di pubblico e critica
21 Gen 2026 Atti sessuali su bimbo: condanna
a due anni per il vicino di casa
Video Pillole

Incendio in una palazzina di Brescia, salvata una neonata: le immagini

BRESCIA (ITALPRESS) – Incendio in una palazzina di 4 piani in via Dalmazia, a Brescia. Il fumo si è rapidamente diffuso nei vani appartamenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco per domare le fiamme e i mezzi di soccorso. Alcune persone sono state accompagnate in ospedale per controlli ma al momento nessuno risulta ricoverato. Da accertare le origini del rogo. Tra le persone soccorse dai Vigili del Fuoco anche una neonata. La piccola non ha riportato ferite.

pc/mca2
Fonte video: Marco Bencivenga

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...