Ultime News

21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
21 Gen 2026 Boccaccino al Museo Diocesano:
un successo di pubblico e critica
21 Gen 2026 Atti sessuali su bimbo: condanna
a due anni per il vicino di casa
Video Pillole

Napoli, oltre 200 manifestanti in piazza contro l’America’s Cup

NAPOLI (ITALPRESS) – Sono oltre 200 i manifestanti in protesta a Napoli nel giorno della presentazione dell’America’s Cup Partnership e della Louis Vuitton Cup, svelata a Palazzo Reale alla presenza degli organizzatori, dei team in gara e, tra gli altri, del ministro dello Sport, Andrea Abodi. Un folto cordone di sicurezza composto da polizia, carabinieri e guardia di finanza ha sbarrato la strada ai comitati che provavano a entrare in piazza del Plebiscito mentre nel Teatro di Corte era da poco iniziata la conferenza stampa istituzionale. xc9/pc/mca3

