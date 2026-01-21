Napoli, oltre 200 manifestanti in piazza contro l’America’s Cup





NAPOLI (ITALPRESS) – Sono oltre 200 i manifestanti in protesta a Napoli nel giorno della presentazione dell’America’s Cup Partnership e della Louis Vuitton Cup, svelata a Palazzo Reale alla presenza degli organizzatori, dei team in gara e, tra gli altri, del ministro dello Sport, Andrea Abodi. Un folto cordone di sicurezza composto da polizia, carabinieri e guardia di finanza ha sbarrato la strada ai comitati che provavano a entrare in piazza del Plebiscito mentre nel Teatro di Corte era da poco iniziata la conferenza stampa istituzionale. xc9/pc/mca3

