Ultime News

21 Gen 2026 La Corbari & International Trade
Partners presente a Borsa Italiana
21 Gen 2026 Aggressione a "La Ciocco": messa
alla prova per 3 minori del gruppo
21 Gen 2026 Incidente sul lavoro a Dovera:
morto autotrasportatore di 30 anni
21 Gen 2026 Boccaccino al Museo Diocesano:
un successo di pubblico e critica
21 Gen 2026 Atti sessuali su bimbo: condanna
a due anni per il vicino di casa
Video Pillole

Procaccini “Dividere l’Unione Europea dagli Stati Uniti è un errore”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Noi pensiamo si debba evitare di fare dazi, un’escalation senza senso”. Così l’eurodeputato di Fratelli d’Italia e co-presidente dei Conservatori e Riformisti europei, Nicola Procaccini, durante la sessione plenaria a Strasburgo. Procaccini ha sostenuto che l’accordo raggiunto lo scorso anno “ha portato buoni frutti perché sono aumentate le nostre esportazioni negli Stati Uniti” e ha invitato a proseguire sulla strada del negoziato. “Dividere l’Unione europea dagli Stati Uniti è un errore sia rispetto al nostro passato, sia rispetto al nostro futuro comune”, ha concluso.

xf4/ads/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...