Rasi “L’Italia è un partner strategico per la Slovacchia”

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia è il Paese con cui la Slovacchia ha i rapporti più intensi all’interno dell’Unione europea ed è un partner strategico. Lo ha dichiarato, in un’intervista con l’agenzia Italpress, il presidente del Consiglio Nazionale slovacco, Richard Rasi. La più alta carica parlamentare di Bratislava ha effettuato a Roma una visita ufficiale di due giorni. In quest’occasione ha anche presenziato al ricevimento in onore del 33esimo anniversario dell’indipendenza slovacca, organizzato a Palazzo Wedekind.
