22 Gen 2026 Il Must diretto da Davide
Persico venerdì a "Geo"
22 Gen 2026 Referendum giustizia: al cinema
Chaplin Colombo e Castelli
22 Gen 2026 Parco fotovoltaico in via Mantova
al posto dell'area smistamento merci
22 Gen 2026 Discarica vecchia di 30 anni
Iniziata rimozione dei rifiuti
22 Gen 2026 Sicurezza nelle stazioni: in arrivo
un nuovo piano coordinato
Geronimo La Russa “L’Aci vuole proiettarsi al futuro”

TORINO (ITALPRESS) – “Sono 120 anni di Aci, abbiamo voluto tornare a festeggiarli qua a Torino, dove tutto nacque. Torino per l’Italia è sinonimo di motori, ma oggi l’Aci vuole essere proiettata al futuro, un ente che sia al servizio della mobilità a 360 gradi, guardando non solo all’auto ma a tutti i mezzi di trasporto e a tutte le propulsioni, noi da anni parliamo di neutralità tecnologica”. Così Geronimo La Russa, presidente eletto dell’Aci, all’evento per l’annullo filatelico del francobollo dedicato all’Automobile Club d’Italia per i suoi 120 anni, organizzato al Mauto di Torino. “Con Poste Italiane abbiamo anche fatto un annullo filatelico di francobollo celebrativo della nostra storia, che dimostra quanto l’Aci sia ancora oggi amata dagli italiani e al centro della vita sociale italiana – ha aggiunto La Russa -. Un bel momento di festeggiamenti e di ricordo, ma anche una proiezione importante verso il futuro”.

