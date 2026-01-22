Informazioni strategiche dal dialogo di sostenibilità PMI-Banche





MILANO (ITALPRESS) – “L’attenzione alla capacità delle aziende di dare comunicazione, di relazionarsi con il mercato finanziario e con il sistema bancario è fondamentale per la migliore gestione dei rischi. E soprattutto per garantirsi un futuro in un contesto sempre più dominato da incertezza. importantissimo anche il dialogo di sostenibilità PMI-banche con un approccio sistemico. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è mosso in questi anni per definire quello che viene chiamato appunto Dialogo di sostenibilità PMI-Banche con il Tavolo per la finanza sostenibile”. A dirlo Monica Billio, Università Ca’ Foscari Venezia e Fondazione GRINS, ospite di Focus ESG, format tv dell’Agenzia Italpress.

