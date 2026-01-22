Maltempo, Musumeci “Speriamo che questa lezione possa servire”





CATANIA (ITALPRESS) – “La pianificazione urbanistica deve muoversi di pari passo con la pianificazione di Protezione civile, purtroppo in Italia questo non è mai accaduto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, giunto a Catania, per un sopralluogo sul lungomare parzialmente distrutto dal passaggio del ciclone Mediterraneo Harry, dopo essere stato in precedenza a Santa Teresa di Riva, nel Messinese. “Fa rabbia vedere questa situazione – ha aggiunto -. Fa rabbia in generale. Ho visto cosa è accaduto in Calabria e in Sardegna. Fa rabbia nella mia terra in modo particolare. Il problema sapete qual è? Fra qualche giorno avremo dimenticato e questo purtroppo è un limite culturale che abbiamo noi italiani in generale. Speriamo che questa lezione possa servire, intanto, a rimettere in moto le attività commerciali, perché ad essere colpite sono state soprattutto aree preposte e vocate ad un turismo essenzialmente estivo e balneare – questa è la prima cosa -, ma spero che possa servire a fare capire che con il mare dovremo fare i conti in futuro”. “Dobbiamo fare i conti non soltanto con la replica di un ciclone, che può avvenire non sappiamo quando, ma sappiamo che avverrà, ma soprattutto per quel che dicono gli scienziati: tra 70-80 anni una parte delle coste italiane saranno ricoperte dal mare – ha spiegato -. Il mare si alzerà di circa un metro. Questo impone sin da ora delle opere di pianificazione urbanistica, di pensare al futuro. Magari noi con il nostro fatalismo diremo ‘cu veni dopo ci pensa’, e intanto continuiamo a pagare i danni”. xo5/vbo/mca1

