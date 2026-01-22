Ultime News

22 Gen 2026 Il Ponchielli a guida Nocerino
presentato al Lions Cremona Europea
22 Gen 2026 Forza Italia torna su Aprica:
"Contratto non più valido dal 2018"
22 Gen 2026 Cremo, oggi Gigi Simoni
avrebbe compiuto 87 anni
22 Gen 2026 Data Center, Piloni: "Regole
chiare per lo sviluppo"
22 Gen 2026 Comuni ricicloni: a Cremona
la differenziata all'80.3%
Video Pillole

Pecoraro Scanio “Von der Leyen si dimetta, accordo UE-Mercosur viola i trattati”

ROMA (ITALPRESS) – “La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prenda atto della sonora sconfitta subita al Parlamento europeo e si dimetta se pensa di insistere su trattato senza reciprocità. La decisione del parlamento europeo di rinviare l’accordo Mercosur alla Corte di giustizia europea dimostra in modo evidente che il trattato, così come è stato portato avanti, viola i Trattati dell’Unione europea e ignora principi fondamentali per la tutela dei cittadini”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, già ministro dell’Agricoltura, commentando lo stop parlamentare all’accordo UE-Mercosur.

mca3 (Fonte: Fondazione UniVerde)

