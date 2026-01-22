Ultime News

22 Gen 2026 Crisi So.GI.S, audizione in Regione:
"I problemi verranno affrontati"
22 Gen 2026 Truffavano anziani, sgominata
associazione a delinquere
22 Gen 2026 Carabinieri di Soresina: 31enne
denunciato per stupefacenti
22 Gen 2026 Matita, aghi e passione: l'artista
Fabio Galetti a "Le storie" di Cr1
22 Gen 2026 Persone senza dimora all’Ospedale:
al lavoro Comune e Asst Cremona
Pugliapromozione al New York Times per far sposare l’America

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nel cuore di Manhattan, nel Palazzo del New York Times disegnato da Renzo Piano, la Regione Puglia ha portato a New York la sua strategia per un turismo sempre più mirato e di qualità, puntando su un settore in forte crescita: i “wedding travel”, cioè i viaggi organizzati per sposarsi in Italia trasformando le nozze in un’esperienza completa. Con la collaborazione di ENIT e New York Times, Pugliapromozione ha organizzato un workshop che ha riunito operatori e agenzie turistiche americane interessati a costruire pacchetti su misura, dai luoghi iconici ai servizi locali, fino alla logistica per gli ospiti. Ne hanno parlato Francesco Muciaccia e Ottavia Grassi di Pugliapromozione.

(video di Stefano Vaccara)
