Ultime News

23 Gen 2026 Al Torriani incontro di orientamento con l'Arma dei Carabinieri
23 Gen 2026 Ospedale dei Bambini Buzzi, lavori per la terapia intensiva pediatrica
23 Gen 2026 Da Cremona il grido d'allarme
dei veterinari contro l'hate speech
23 Gen 2026 Nel 2025 cala il valore delle multe
200mila euro in meno del 2024
23 Gen 2026 Castelverde, valzer in giunta:
Giulia Scolari nuovo assessore
Video Pillole

Agro Nocerino, tre arrestati per droga, armi e ordigni esplosivi

NOCERA INFERIORE (ITALPRESS) – I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno arrestato tre persone dell’Agro Nocerino Sarnese, un uomo di 49 anni e due donne di 52 e 22 anni, indagate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di armi e munizioni e detenzione illegale di materiale esplosivo. Le indagini, complesse e articolate, hanno permesso di rinvenire un ingente quantitativo di droga di diversa natura, materiale per il taglio e il confezionamento e una cospicua somma di denaro.
Durante le operazioni, i militari hanno sequestrato anche sei fucili, cinque pistole di diverso calibro e munizionamento vario. Particolare attenzione è stata necessaria per tre ordigni esplosivi, di cui uno dotato di sistema di attivazione a radiocomando, che è stato messo in sicurezza dall’Aliquota Artificieri e Antisabotaggio del Nucleo Investigativo di Salerno.
L’arresto dei tre indagati rappresenta un importante colpo contro il traffico di droga e la detenzione illecita di armi nella provincia. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altre organizzazioni criminali locali.

tvi/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...