Bedin “Calcio ha il dovere di promuovere le bellezze del Paese”

MILANO (ITALPRESS) – “Il calcio italiano, e la serie B in particolare, hanno un legame con il territorio, e penso sia un dovere, oltre che un’opportunità, mettere a fattor comune la grande diffusione del nostro sport per promuovere le bellezze che fanno dell’Italia uno dei Paesi più conosciuti al mondo”. Così il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, a margine del Forum Internazionale del Turismo, in corso a Milano.

