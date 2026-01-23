Ultime News

23 Gen 2026 Guerra in Ucraina: Petrenko organizza nuova raccolta di aiuti
23 Gen 2026 Tampona un’auto e fugge:
il padre si prende la colpa
23 Gen 2026 I grandi dello sport cremonese: da Zanéen de la Bàla ad oggi
23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
Bedin “Calcio ha il dovere di promuovere le bellezze del Paese”

MILANO (ITALPRESS) – “Il calcio italiano, e la serie B in particolare, hanno un legame con il territorio, e penso sia un dovere, oltre che un’opportunità, mettere a fattor comune la grande diffusione del nostro sport per promuovere le bellezze che fanno dell’Italia uno dei Paesi più conosciuti al mondo”. Così il presidente della Lega Serie B Paolo Bedin, a margine del Forum Internazionale del Turismo, in corso a Milano.

