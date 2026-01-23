Blatte e 250 chili di prodotti scaduti, chiuso bar a Catania





CATANIA (ITALPRESS) – Chiuso un bar, a Catania, per pessime condizioni igienico-sanitarie. L’intervento ha visto impegnati i poliziotti della Questura, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, medici e tecnici del servizio “Igiene pubblica” e Spresal e del servizio veterinario dell’Asp di Catania, gli agenti della Polizia Locale. In particolare, nel laboratorio sono state trovate blatte ovunque e insetti striscianti, rinvenuti persino nella farina. Così è stato chiuso. Inoltre, sono risultate precarie le condizioni complessive dei locali con pareti rivestite di muffa e sporcizia di ogni tipo, persino alimenti in putrefazione. Il Corpo Forestale e i medici veterinari hanno anche riscontrato la presenza di 250 chili di alimenti scaduti destinati alla preparazione dei dolci. Inoltre, il titolare è stato multato per le irregolarità amministrative riscontrate dalla Polizia Locale, legate alla difformità planimetrica, alla mancata esposizione degli orari di apertura e dei prezzi, all’assenza dell’autorizzazione per la vendita, alla mancanza di autorizzazione per i pannelli pubblici, per un totale di 7.770 euro. vbo/gtr/ai

