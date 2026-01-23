Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Cresce il turismo termale

ROMA (ITALPRESS) – Il turismo termale italiano si conferma tra i segmenti più dinamici dell’industria turistica nazionale, rafforzando il proprio peso economico e la capacità di attrazione internazionale. Nel 2025 le località termali hanno registrato 24 milioni di presenze, generando una spesa complessiva superiore ai 5 miliardi, con il 60% del valore prodotto da visitatori stranieri. È quanto emerge dal Rapporto Unioncamere-Isnart. A trainare la domanda sono soprattutto i millennials, che rappresentano il 31% dei visitatori e viaggiano prevalentemente in coppia o con amici. Le scelte premiano destinazioni capaci di integrare qualità delle acque, trattamenti specializzati ed esperienze di benessere personalizzate. Determinanti risultano la qualità dell’offerta e il rapporto qualità-prezzo, indicato come fattore chiave da un turista su due. Conta anche la forza del brand: due visitatori su cinque scelgono in base alla notorietà della struttura, mentre l’elevata quota di repeater dimostra una forte fidelizzazione. Il web resta il principale canale di informazione e prenotazione, utilizzato dal 78% dei turisti, con social e recensioni sempre più centrali. Si stima che il turista in vacanza nelle destinazioni delle terme italiane abbia speso quasi due miliardi per l’alloggio, a cui si aggiungono le spese per la ristorazione, per l’acquisto di servizi termali e wellness, per le attività ricreative e per lo shopping.
