Foggia, blitz antidroga: 33 indagati e 9 arresti tra carcere e domiciliari





FOGGIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Foggia hanno eseguito nuove misure cautelari nell’ambito di un’inchiesta sul traffico di droga. Le misure riguardano 9 persone, di cui 3 in carcere e 6 agli arresti domiciliari. Tutti sono indagati per traffico, detenzione e spaccio di cocaina e hashish. Le indagini, durate quasi un anno, hanno ricostruito i canali di approvvigionamento e la rete di distribuzione. La droga veniva acquistata da un referente albanese e poi stoccata in box e consegnata a domicilio agli acquirenti.

Si tratta di un’operazione più ampia che complessivamente ha portato a misure cautelari per 33 persone. Per uno degli indagati è stata anche accertata la violazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Secondo la Procura, le misure cautelari erano necessarie per tutelare l’indagine e prevenire nuovi reati. L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine contro lo spaccio di stupefacenti in città.

gtr/tvi/ia

© Riproduzione riservata