Italia-Germania, Zoppas “Dobbiamo recuperare competitività”

ROMA (ITALPRESS) – “La Germania è il nostro primo partner per l’export che conta circa 70 miliardi, ha avuto una leggera flessione nel 2024 anche legata alla tematica dell’automotive ma stiamo risalendo leggermente. Ciò che di più è importante capire, è che questa giornata di dialogo tra i governi è importante anche dal punto di vista del commercio estero perché stiamo iniziando a soffrire situazioni importanti come quella americana ma non è ciò che ci preoccupa di più. C’è bisogno di recuperare competitività per contrastare un fenomeno importante che è l’Oriente, soprattutto la Cina, che sta uscendo con prodotti estremamente validi. Dobbiamo avere la snellezza necessaria per poter competere. Dobbiamo stare attenti e correre più di loro”. Così il presidente di ICE, Matteo Zoppas, a margine del Business Forum Italia-Germania.

