Ultime News

23 Gen 2026 Guerra in Ucraina: Petrenko organizza nuova raccolta di aiuti
23 Gen 2026 Tampona un’auto e fugge:
il padre si prende la colpa
23 Gen 2026 I grandi dello sport cremonese: da Zanéen de la Bàla ad oggi
23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
Video Pillole

Maltempo, Schifani “Immagini devastanti, il clima è cambiato”

MESSINA (ITALPRESS) – “Le immagini di questo fine settimana sono devastanti, intere fasce costiere sono state distrutte, cancellate nella loro agibilità e fruibilità dalla violenza del mare. L’ecosistema è cambiato, e lo dico da anni. Abbiamo stanziato 70 milioni di euro di fondi regionali per le prime emergenze e stiamo trasmettendo tutta la documentazione al Governo. Sono certo che anche lo Stato interverrà con risorse adeguate. C’è piena collaborazione istituzionale”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della riunione istituzionale svoltasi presso la Prefettura di Messina. xr6/vbo/mca3

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...