Ultime News

23 Gen 2026 Pescarolo e Grontardo, è ufficiale: nata l'Unione "Terre del Lino"
23 Gen 2026 "Camminando un Po", consegna
del ricavato alle associazioni
23 Gen 2026 Sogis al Pirellone, Cisl: "Segnali di rilancio, ma restano forti ombre"
23 Gen 2026 Cinquant’anni da Brema: Cremona ricorda gli “Angeli” del nuoto
23 Gen 2026 Aprica, Ceraso: "Dal Comune una strategia attendista"
Video Pillole

Mattarella visita lo stabilimento Fincantieri di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato lo stabilimento Fincantieri di Palermo e ha preso parte alla cerimonia per la celebrazione della storia del cantiere navale del capoluogo siciliano e del suo consolidamento futuro. Ad accoglierlo il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, il vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e il prefetto di Palermo Massimo Mariani. Nella visita allo stabilimento, il capo dello Stato era accompagnato dal presidente esecutivo di Fincantieri, Biagio Mazzotta, e dell’amministratore delegato Pierroberto Folgiero.

sat/gtr
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...