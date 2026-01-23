Ultime News

23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
23 Gen 2026 Padania Acque: a Pizzighettone è attiva la nuova casa dell’acqua
23 Gen 2026 Curare la salute mentale con i videogiochi: l'esperienza dell'Asst
23 Gen 2026 Apima Cremona: 80 anni di impegno e innovazione
23 Gen 2026 Persecuzioni ed esodi: mostra
fotografica al Ghisleri
Video Pillole

Michelin celebra 120 anni in Italia con una linea di produzione all’avanguardia

CUNEO (ITALPRESS) – Allo Stabilimento Michelin di Cuneo sono iniziati i festeggiamenti per i 120 anni di Michelin Italiana. L’appuntamento inaugura un anno di celebrazioni che si svilupperà lungo tutto il 2026, con eventi dedicati ai siti e alle persone di Michelin, ai nuovi prodotti destinati a numerose tipologie di veicoli, fino alla presentazione della Guida Michelin in novembre, passando per il compleanno dello Stabilimento di Alessandria, fiore all’occhiello per la produzione di pneumatici autocarro.
La nuova linea di produzione robotizzata permetterà di produrre pneumatici con dimensioni fino a 24 pollici, in modo da soddisfare le esigenze di un mercato sempre in evoluzione. Si tratta di una macchina monotempo, più ergonomica e tecnologicamente avanzata rispetto ai processi che sono stati rimpiazzati. Questo progetto ha richiesto dei percorsi di formazione molto importanti sia sul sito che all’estero e consentirà di sviluppare nuove competenze.
Riproduzione riservata
