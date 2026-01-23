Michelin celebra 120 anni in Italia con una linea di produzione all’avanguardia





CUNEO (ITALPRESS) – Allo Stabilimento Michelin di Cuneo sono iniziati i festeggiamenti per i 120 anni di Michelin Italiana. L’appuntamento inaugura un anno di celebrazioni che si svilupperà lungo tutto il 2026, con eventi dedicati ai siti e alle persone di Michelin, ai nuovi prodotti destinati a numerose tipologie di veicoli, fino alla presentazione della Guida Michelin in novembre, passando per il compleanno dello Stabilimento di Alessandria, fiore all’occhiello per la produzione di pneumatici autocarro.

La nuova linea di produzione robotizzata permetterà di produrre pneumatici con dimensioni fino a 24 pollici, in modo da soddisfare le esigenze di un mercato sempre in evoluzione. Si tratta di una macchina monotempo, più ergonomica e tecnologicamente avanzata rispetto ai processi che sono stati rimpiazzati. Questo progetto ha richiesto dei percorsi di formazione molto importanti sia sul sito che all’estero e consentirà di sviluppare nuove competenze.

