Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Video Pillole

Milano-Cortina, Malagò “Su prezzi biglietti siamo stati molto attenti”

MILANO (ITALPRESS) – “Non ci sono tanti biglietti ancora da vendere, molte gare sono sold out. Per quanto riguarda i prezzi, sono andati via quelli che costano di meno, in alcune competizioni restano i non meno cari. Ma se si vanno a guardare tutte le manifestazioni di un certo livello, olimpiche e mondiali, ci sono sempre state queste considerazioni. In proporzione noi siamo stati molto più attenti rispetto agli altri eventi”. Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, a margine del Forum Internazionale del Turismo nel capoluogo lombardo.
xm4/glb/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...