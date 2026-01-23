Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Video Pillole

Milano-Cortina, Malagò “Viaggio torcia un successo senza precedenti”

MILANO (ITALPRESS) – “Non c’è un solo campione che non sia stato coinvolto, magari è stato chiamato con un ruolo diverso da quello che lui sperava e si aspettava”. Così il presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, a margine del Forum Internazionale del Turismo nel capoluogo lombardo, commenta la questione dei tedofori esclusi dal viaggio della fiamma olimpica. “Se si guarda il viaggio della Fiamma è stato un successo senza precedenti”, ha aggiunto.

xm4/glb/gtr

