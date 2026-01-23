Ultime News

23 Gen 2026 La carriera di Vialli ripercorsa attraverso l'intelligenza artificiale
23 Gen 2026 La bimba ha fretta di nascere
La mamma partorisce in auto
23 Gen 2026 Giovanni Sgroi si dimette da sindaco di Rivolta D'Adda
23 Gen 2026 Borghi diffamato con un tweet
L'imputato: "Non sono io l'autore"
23 Gen 2026 Malagnino, no della Provincia
all'impianto di biometano
Tg Economia – 23/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– 731 milioni per l’innovazione, al via le domande
– Zone Economiche Speciali, per le imprese un modello virtuoso
– Cresce il turismo termale
– Artigianato, ricambio generazionale sempre più difficile
