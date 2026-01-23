Ultime News

Turismo, Santanchè “Dati positivi, impegno su undertourism dà risultati”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo dei dati sul turismo molto positivi, perché anche il 2025 si chiude con un aumento del +3%. La sfida è avere la visione da qui ai prossimi dieci anni, su come vincere la sfida perché l’Italia possa tornare prima sul podio europeo. La sfida si vince aumentando il livello dei servizi, ma soprattutto concentrandoci sull’undertourism, cioè su quel 96% del territorio nazionale, bellissimo, ma ancora non conosciuto”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, a margine del terzo Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano.

