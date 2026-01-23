Valentino, Giammetti “Il nostro cammino continuerà per sempre”





ROMA (ITALPRESS) – “Voglio ringraziare Valentino per avermi insegnato quello di cui abbiamo parlato molto oggi, la bellezza.

Attraverso lui ho scoperto cosa voleva dire, ci ha seguito durante tutta la nostra vita e ci ha accompagnato. Abbiamo sognato le

stesse cose. Ne abbiamo realizzate alcune, anche molte. Il nostro cammino continuerà per sempre, sarai sempre vicino a me nel

cammino che continuerò per non farti dimenticare attraverso me, la nostra fondazione per ricordare chi sei e sei stato”. Così l’ex compagno e storico socio di Valentino durante i funerali dello stilista a Roma.

mgg/gtr

(Fonte video: FVG Services S.R.L. – Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti)

