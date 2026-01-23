Ventura “Sono eternamente grata a Valentino, terrò alcuni suoi pezzi unici”

ROMA (ITALPRESS) – “Non avevo molta speranza che lui mi potesse vestire per l’Isola dei Famosi, invece lo ha fatto e per tutte le puntate con una serie di vestiti rossi magnifici che io ho ancora e che tengo nel cuore. Sono pezzi unici”. Così Simona Ventura, accompagnata dal marito Giovanni Terzi, arrivando ai funerali di Valentino Garavani. “Mi diceva non sei la mia ambasciatrice più coronata, ma la più tatuata sì. Era molto divertente e ironico. Giancarlo – ha aggiunto parlando di Giammetti – è stato con me straordinario. Sono due persone che ho avuto il privilegio di poter conoscere bene e alle quali sono eternamente grata”.

