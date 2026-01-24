Ultime News

La Russa “Sicurezza come una calamità, contributo Forze Armate ben visto”

MILANO (ITALPRESS) – “Nessuno protesta per le calamità quando intervengono le forze armate, la sicurezza è come una calamità, la sicurezza attorno alla Stazione Centrale di Milano è una calamità”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine della visita al Milano Ice Park di Rho, situato nei padiglioni di Fiera Milano, parlando del problema legato alla sicurezza nel capoluogo lombardo. “E quindi che ci siano le forze armate insieme a carabinieri e polizia per me non è solo un fatto di numeri, ma è un fatto di volontà di svolgere questo ruolo”, ha aggiunto La Russa. “Che le forze armate contribuiscano alla sicurezza dei cittadini è visto di buon occhio dagli italiani al di là dei numeri”, ha spiegato.

