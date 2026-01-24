Longevity Magazine – Puntata del 24/1/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tutto per una sana e lunga vita. Nella prima puntata di Longevity Magazine, format Tv dell’agenzia di stampa Italpress, Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, ed Ernesto Di Pietro, osteopata e docente di Biomeccanica della colonna vertebrale, danno il via alla nuova trasmissione co-condotta dai due fratelli e dottori, scandendo i ritmi dell’appuntamento con una puntata a testa. Ospite, inoltre, della puntata è la dermatologa Anna Burroni, dirigente medico della Clinica Dermatologica di Genova e Presidente SIDEP. Al centro della puntata il 27° Congresso della Società Italiana Psicodermatologia, occasione in cui si parlerà di temi come l’alopecia areata in bambini e in adolescenza, l’identità di genere nell’ambulatorio dermatologico, la dermatite atopica, le malattie sessualmente trasmesse, e molto altro.

sat/gsl