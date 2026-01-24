Maltempo, Schifani incontra in Prefettura a Catania sindaci e balneari

CATANIA (ITALPRESS) – “Lunedì mattina, prima di partire per il Consiglio dei ministri, presiederò un vertice per istituire una catena di comando interna che velocizzi le procedure”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, a conclusione del vertice, nella Prefettura di Catania, con sindaci dei Comuni costieri, rappresentanti delle associazioni imprenditoriali di categoria e componenti del centro di coordinamento soccorso insediato nei giorni dell’emergenza. All’incontro, dopo i sopralluoghi condotti nelle località costiere del Catanese danneggiate dalle forti mareggiate provocate dal ciclone Harry nei giorni scorsi, erano presenti anche il prefetto Pietro Signoriello, il capo della Protezione civile regionale e commissario per l’emergenza Salvo Cocina, il sindaco metropolitano Enrico Trantino.

tvi/mca1

(Fonte video: Regione Siciliana)