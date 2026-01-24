Ultime News

24 Gen 2026 Castelleone guarda al futuro: ecco il Polo dell'Infanzia
24 Gen 2026 La lettera di Franco Vazquez ai tifosi grigiorossi
24 Gen 2026 Vazquez, ultimo giorno a Cremona: torna al Belgrano in Argentina
24 Gen 2026 Giovani del terziario: il 59% prevede investimenti nel nuovo anno
24 Gen 2026 Sospesa per deficit igienici
la macelleria di corso Mazzini
Schifani “Ben venga commissario per ricostruzione, nessuna polemica con Governo”

CATANIA (ITALPRESS) – “Ben venga il commissario. Sarà individuato naturalmente. Ho visto già polemiche di alcuni quotidiani che parlano di un confronto tra me ed altri sulla lotta alla nomina del commissario. Mi viene da sorridere. A me interessa che il commissario sia scelto, e mi fido ciecamente del premier Giorgia Meloni, che sceglierà il meglio”. Lo ha dichiarato il presidente Schifani, durante il sopralluogo questa mattina al Lungomare di Catania. “Non esistono polemiche tra me e il governo nazionale. Per cui si sceglierà una persona operativa, affidabile, che sappia mettere mano dove deve mettere mano, assumendosi le proprie responsabilità. E noi siamo pronti a collaborare in pieno, in toto, con il futuro commissario. Ma il commissario arriverà solo nella seconda fase, per ora siamo alla fase dell’emergenza. La legge è chiara, significa eliminare le situazioni di danno e di pericolo”.

