Oltre il muro di nebbia: il balzo del capriolo diventa virale

Sembra un fotogramma rubato a un film ambientato in una dimensione sospesa, ma è la cronaca di un martedì mattina qualunque in via Riglio, a Cremona. La fitta nebbia che ha avvolto la città, tipica del panorama padano in questo periodo, ha trasformato la zona industriale vicino al Porto Canale in uno scenario ovattato.

In questo vuoto visivo, un automobilista di passaggio è riuscito a immortalare un momento di rara bellezza: un capriolo che attraversa la carreggiata con un balzo fulmineo, una sagoma scura perfettamente definita contro il bianco lattiginoso dell’orizzonte.

La fotografia, già virale sui social, cattura l’istante esatto in cui l’animale sembra volare sopra l’asfalto, diventando l’unico elemento vitale in un paesaggio dominato dal grigio della strada.

L’episodio di via Riglio sottolinea anche l’importanza della massima prudenza alla guida, specialmente quando la visibilità è ridotta ai minimi termini. La bellezza di questo incontro ravvicinato nasconde infatti il rischio di incidenti, con conseguenze sia per l’uomo che per l’animale.

