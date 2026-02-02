Ultime News

2 Feb 2026 Ora è ufficiale, Sebastiano Luperto è un nuovo difensore della Cremonese
2 Feb 2026 Giornata della Vita Consacrata: il decennale di Mons. Napolioni a Cremona
2 Feb 2026 Audero rassicura e ringrazia: “Sto bene, spero diminuiscano questi episodi”
2 Feb 2026 Scuola Castelverde, l'impresa assicura: fine lavori entro un mese
2 Feb 2026 Nel cremonese lo spettacolo della luna piena della neve
Askatasuna, il racconto di un agente “Ho protetto collega con lo scudo”

TORINO (ITALPRESS) – “Quando ho visto il collega accerchiato mi sono avvicinato e l’ho protetto con lo scudo come avrebbe fatto qualsiasi altro collega”. Questo il racconto di Lorenzo Virgulti, uno dei poliziotti rimasti feriti al corteo pro-Askatasuna, sabato a Torino. “Sì, ho avuto paura, ma la paura in certe situazioni è una costante e l’addestramento che facciamo verte proprio sulla gestione di questa paura e nella lucidità che va mantenuta in certi momenti per quanto possibile. Ringrazio i colleghi e la squadra che erano lì per strada, la squadra con cui abbiamo portato via Alessandro da quella situazione di particolare difficoltà e successivamente ringrazio tutte le persone, i colleghi e le autorità che da subito ci hanno dimostrato affetto e vicinanza”.
