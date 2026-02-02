Ultime News

2 Feb 2026 "Angeli di Luce", il progetto anti-bullismo del Torriani
2 Feb 2026 Ora è ufficiale, Sebastiano Luperto è un nuovo difensore della Cremonese
2 Feb 2026 Giornata della Vita Consacrata: il decennale di Mons. Napolioni a Cremona
2 Feb 2026 Audero rassicura e ringrazia: “Sto bene, spero diminuiscano questi episodi”
2 Feb 2026 Scuola Castelverde, l'impresa assicura: fine lavori entro un mese
Video Pillole

Milano-Cortina 2026, Mattarella “La tregua olimpica sia rispettata ovunque”

MILANO (ITALPRESS) – “Chiediamo – con ostinata determinazione – che la tregua olimpica venga ovunque rispettata. Che la forza disarmata dello sport faccia tacere le armi. Lo sport ha una grande forza nel mondo delle comunicazioni globali. I Giochi sono uno strumento coinvolgente per invocare pace e comprensione reciproca”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso della cerimonia di apertura della 145° Sessione del CIO, al Teatro alla Scala di Milano. “Dobbiamo essere la pace che desideriamo vedere nel mondo” diceva Martin Luther King – ha aggiunto il capo dello Stato -. Da Milano e Cortina, da Bormio, da Livigno, da Anterselva, dalla Val di Fiemme, da Verona – che ospiterà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi – lo sport si proporrà come veicolo di questa speranza. Speranza che accomuna i popoli di tutti i Continenti”.

mc/mca2
(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...