3 Feb 2026 Petardo contro Audero, trasferte vietate ai tifosi dell'Inter fino al 23 marzo
3 Feb 2026 Finissage a chiusura della mostra dedicata all'artista Dante Ruffini
3 Feb 2026 Eco The Photovoltaic Group investe nell’agrivoltaico con il Basket Bond Filiera Lombardia
3 Feb 2026 Concorso Luigi Masserini, modalità della quinta edizione
3 Feb 2026 Apima Cremona, cambio al vertice: arriva Remagni Buoli
Bellucci “Governo sempre attento alle tematiche della popolazione anziana”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo assolutamente interessati e seguiremo con grande attenzione la proposta di legge” sul servizio civile per gli anziani “se verrà incardinata per volontà parlamentare. II Governo è da subito stato attento alle tematiche della popolazione anziana, abbiamo approvato in tempi record la prima legge in favore di questa stagione della vita, cioè degli over 65, comprendendo che va riconosciuta ad ogni persona un’esistenza sana: dobbiamo mettere più vita negli anni, scongiurando il più possibile la non autosufficienza e quindi le fragilità, ma soprattutto riconoscendo ad ogni persona il diritto di vivere nella propria casa fin dove possibile. Poi ovviamente la promozione della qualità della vita: non si può certamente dire che a 67 anni si è in una fase di allontanamento della produttività”.

